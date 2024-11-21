Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Tarihi Kurşunlu Han’da düzenlenen etkinliklerde çocukları hem eğlendirdi hem bilgilendirdi. Çocuklar, Moyo Masal Tiyatrosu’nun “Göğü İten Kuş” oyunuyla keyifli anlar yaşarken, çocuk hakları konusunda da farkındalık kazandılar.

Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü anlamlı ve eğlenceli bir etkinlikle kutladı. Tarihi Kurşunlu Han’da gerçekleşen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar, hakları hakkında bilinçlendirilirken Moyo Masal Tiyatrosu’nun “Göğü iten kuş” oyunu ile eğlenceli vakit geçirdiler. Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Yasemin Gümüş ve yürütme kurulu üyeleri de etkinliğe katılarak çocuklara destek verdi.

Etkinlik, çocuklara çocuk hakları konusunda bilgi vermek ve onları eğlendirmek amacıyla çeşitli aktivitelerle doluydu. Çocuklar, düzenlenen oyunlar, yarışmalar ve tiyatro gösterisi sayesinde hem bilgilendiler hem de doyasıya eğlendiler. Moyo Masal Tiyatrosu’nun “Göğü İten Kuş” oyunu, çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Gösteri sırasında çocuklar hem güldüler hem de düşündüler, aynı zamanda haklarının önemini eğlenceli bir şekilde öğrendiler. Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Yasemin Gümüş, yaptığı konuşmada çocukların haklarının korunmasının ve bu konuda bilinçlenmelerinin önemini vurguladı. Gümüş, “Çocukların sadece hakları konusunda bilgilendirilmeleri değil, aynı zamanda bu hakları eğlenerek öğrenmeleri de önemli,” dedi. Etkinlik, çocukların coşkulu katılımıyla sona erdi.