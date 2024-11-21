Bayraklı Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, atölye çalışmalarıyla haklarını öğrenen çocuklar, öğretici oyunlar ve eğlenceli aktivitelerle gün boyu keyifli anlar yaşadı. Etkinlikler kapsamında ayrıca çocukların uğradıkları haksızlıklar ve istismar konularına dikkat çekmek için "Saklanmayanı vurun” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında 100. Yıl Zeka Oyunları ve Matematik Parkı’nda düzenlenen yaratıcı atölyelerde çocuklar; Yaşama, korunma, eğitim, barınma, beslenme, sağlık, oyun, özel hayatın gizliliği ve özgür düşünme gibi temel haklarını eğlenceli aktiviteler eşliğinde öğrendi. Etkinliğe Başkan Önal’da katılarak çocuklarla sohbet etti, etkinliklerde eğitimlerini tamamlayan çocuklara katılım sertifikalarını verdi. İhsan Alyanak Kültür Merkezi’nde de ebeveynlere yönelik yapılan sunumlarda çocukların korunma hakları anlatıldı. Çocuklar için özel hazırlanan "Çocuk Hakları Çarkı” oyunu ile çocuklar haklarını öğrendi. Etkinliklerin finalinde ise Osmangazi Konferans Salonu’nda çocukların uğradığı haksızlıklar ve istismar konularına dikkat çekmek amacıyla Özgür Zeybek’in yazdığı Mehmet Ulusoy’un yönettiği "Saklanmayanı Vurun" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Oyun tiyatro severler tarafından büyük beğeni topladı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlediğimiz etkinliklerle, yarınımız ve geleceğimiz olan çocuklarımızın haklarını eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini ve bilinçlenmelerini sağladık. Haklarını öğrenirken aynı zamanda keyifli anlar yaşadılar. Çocuklarımıza haklarını anlatmaya, onların güvende ve mutlu bir şekilde büyümeleri için çalışmaya devam edeceğiz. Onlar bizim geleceğimiz" dedi.