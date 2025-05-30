Dünya Çevre Günü kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Aliağa’da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. "Çevrene İyi Bak: Plastik Kirliliği ile Mücadele" temasıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler hem kıyı temizliği yaptı hem de geri dönüşüm süreci hakkında yerinde eğitim aldı.

İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün organizasyonuyla, Aliağa Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kıyı temizliği etkinliği, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Aliağa TOKİ İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla yapıldı. Aliağa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü de etkinliğe destek verdi. Ön Plajlar Mevkiinde gerçekleşen temizlik çalışmasında öğrenciler, doğaya zarar veren plastik ve diğer atıkları toplayarak farkındalık oluşturdu. Etkinlik sonrasında öğrenciler, Viking Kağıt Fabrikası’nı ziyaret ederek geri dönüştürülmüş kâğıtların üretim sürecini yerinde gözlemledi. Bu ziyaret sayesinde, çevre dostu üretimin önemi öğrencilere uygulamalı şekilde aktarıldı.

"Amacımız Çevreye Duyarlı Nesiller Yetiştirmek"

Etkinlikle ilgili açıklama yapan İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetim ve Denetim Şube Müdürü Emrah Muvafık, "Bu yıl Çevre Haftası, 81 ilde eş zamanlı etkinliklerle kutlanıyor. Aliağa Belediyesi’nin katkılarıyla, öğrencilerimizde çevre bilinci oluşturmayı ve geri dönüşümün önemini kavratmayı hedefliyoruz. Viking Kâğıt Fabrikası ziyaretimizle öğrencilerimize bu süreci yerinde gösterme imkânı sunduk. Geleceğimiz olan çocuklarımızın çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri bizim önceliğimiz" dedi.