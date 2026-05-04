Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yıldırımın düştüğü mahallede elektrik ve internet hatları zarar gördü.

Çermik ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İkiçeltik Mahallesine düşen yıldırım, elektrik ve internet hatlarına zarar verdi. İkiçeltik Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Çiçek, bölgede olumsuz hava şartlarının devam ettiğini, zaman zaman şiddetli fırtınalı yağışların yaşandığını, mahalleye düşen yıldırımın elektrik hattına ve internet vericisine zarar verdiğini söyledi.

Meteroloji'nin verilerine göre, ilçede devam eden yağışların perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.