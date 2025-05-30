İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan 23 bin kişinin katıldığı grevle ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP belediyeciliğinin İzmir’de çöktüğünü ifade etti.

Toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan Genel-İş Sendikasına üye yaklaşık 23 bin işçinin başlattığı grev ikinci günde devam ediyor. Kentte tüm hizmetlerin durduğunu ve vatandaşların mağdur edildiğini belirten AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP Belediyeciliğinin İzmir’de yine çöktüğünü vurguladı. Yaşanan mağduriyetin plansız bütçe yönetimi, sorumsuzluk ve iş bilmezlikten kaynaklandığına dikkat çeken Kırkpınar, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi işçi ve emekçilerin mağduriyetine mi yoksa vatandaşlarımızın çektiği sıkıntılara mı üzülelim" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yapılan eylemlerin kalabalık oluşuna da dikkat çeken Milletvekili Kırkpınar, "19 Mayıs’ta İzmir’de yaptığınız miting için söylediğiniz sanal rakamlardan daha fazla olan bu emekçilerin hakkını-hukukunu vermeli, İzmir’e yaşattığınız bu tablodan utanç duymalısınız" dedi.