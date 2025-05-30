Karabük’te eğitimlerini tamamlayan 18 kız öğrenci taç giyip belgelerini alarak büyük bir gurur ve heyecan yaşadı.

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde yürütülen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında, Sultantepe proje İmam Hatip Ortaokulu ve Kız Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 18 hafız öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Karabük Kültür Merkezi salonundaki törene Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, kurum müdürleri, STK temsilcileri, veliler, hafızlar ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Millî Eğitim Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda, çocuklarımızı sadece akademik olarak değil; ahlaki, manevi ve kültürel değerlerle de donatıyoruz. Hafızlık projemiz, bu anlayışın en güzel örneklerinden biridir. Öğrencilerimiz, Kur’an’ın rehberliğinde bilim, sanat ve sporla da iç içe yetişerek, ülkemizin geleceğine ışık olacaklardır. İnşallah Karabük’te nice hafızları bu okullarımızdan mezun edeceğiz" dedi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise, Filistin’de 75 yılda 100 binin üzerinde insanın şehit edildiğini ifade ederek, "Her zaman olduğu gibi, Müslümanlar, Kur’an-ı kerim, İlah-i Kelimetullah hedef. Böyle bir mücadelenin içerisindeyiz. Saklayan koruyan manasındaki hafızlarımız olduğu sürece bu nur ve ışık buradaki 18 kardeşimizin kalbin de beyninde yaşayacak" diye konuştu.

Bu yılın Aile Yılı olduğunu ifade eden Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ise duygu dolu konuşmasında, "Modern zamanın getirdiği unsurlar var, yapay zeka denen bir kavram ve Z kuşağı dediğimiz kavramlar var. Bu kavramlarla çocuklarımız tanışırken, diğer yandan da bazı çocuklarımızın Kur’an-ı Kerim ile bilinçlenmesi son derece hepsi kıymetli ve büyük bir kazanım" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından 18 hafız kız öğrenci taç giyip belgelerini alarak büyük bir gurur ve heyecan yaşadı. Program Safranbolu İlçe Müftüsü Aydın Bostancı tarafından duaların edilmesiyle sona erdi.