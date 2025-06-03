Şırnak’ta Cizre Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Yakan Değil Söndüren Kozalak Projesi" kapsamında geliştirdikleri kozalak sayesinde orman ve anız yangınlarının önlenmesi ve iyi bir konumlandırma ile alevlerin yayılımının engellenmesi amaçlanıyor.

Cizre Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri Hatun Eşin ve Hamdiye Ağar, öğretmenleri Tuğba Tarhan danışmanlığında orman yangınları ile mücadele kapsamında "Yakan Değil Söndüren Kozalak Projesi"ni hazırladı. Sanat Sokağı’nda düzenlenen "Geleceğin Dahileri" adlı proje yarışmasında sergilenen proje yoğun ilgi gördü.

Hatun Eşin, projede orman yangınlarına karşı kozalak biçiminde söndürücüler tasarlandığını ve orman yangınlarına çözüm bulmayı amaçladıklarını söyledi. Eşin, "Bunun için yaprakları ile yağmur suyunu depolayabilen, duman ve sıcaklık sensörleri ile yangını algılayabilen ve tehlike durumunda tüm çevresine su püskürtebilen kozalaklar tasarlanarak, orman yangınları ile mücadeleye önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz. Projeye öncelikle bu alanda yapılan çalışmaları incelemekle başladık. İkinci adımımız ise projenin uygulanabilirliğini tartışmak ve kısıtlamalara çözüm önerileri bulmak oldu. Sonraki aşamada ise kozalak tasarımına geçildi. Tasarımda odak noktamız bir 1,5 metre boylarındaki kozalaklarımız oldu. Bu kozalaklar yukarıya açık yaprakları sayesinde yağmur suyunu depolayabilecek şekilde tasarlandı. Bu mekanizmanın kabataslak bir maketi yapıldı. Projenin geliştirme aşamasında ise kozalaklarımıza güneş enerjisi ile çalışan pompalar, depolara bağlı duman ve sıcaklık sensörleri eklendi. Sensörler anormal değerleri algıladıklarında basınçlı püskürtücüler aracılığıyla suyu alevlerin üzerine yönlendirecektir. Böylece orman yangınları ile mücadeleye önemli katkılar sunulacağı düşünülmektedir" dedi.

Hazırladıkları projeyle orman yangınlarına karşı bir nebze çözüm getirmeyi amaçladıklarını belirten Hamdiye Ağar ise, "Elbette ki proje orman yangınlarının çıkmasına engel olmayacaktır. Ancak meydana gelen yangınlarda insan gücüne olan bağımlılığı azaltarak hızlı ve etkili bir çözüm sunacaktır. Kozalaklarımız akıllıca bir konumlandırma ile alevlerin yayılımını engelleyecektir. Aynı zamanda yağmur sularını depolaması, güneş enerjisini kullanması ile sürdürülebilir bir temele dayanmaktadır. Hem görsele hem de çalışma mekanizması ile çevresel etkisi en aza inecektir. Tüm bunlara ek olarak yangınlarla mücadelede harcanan zaman ve ekonomik kayıpları da en aza indirgemeyi hedefliyoruz. Bu anlamda bu projemizi hazırlamamıza hem danışmanlık yapan hem de desteklerini esirgemeyen danışman öğretmen Tuğba Tarhan başta olmak üzere Cizre Yunus Emre Anadolu Lisesi idarecilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.