Manisa Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Sevil Sapmaz, Kurban Bayramı’nda hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonotik hastalık riskine karşı vatandaşları uyardı.

Dr. Sapmaz, kurbanlık hayvanların kesimi, parçalanması ve etlerin doğranması gibi işlemler sırasında hijyen kurallarına azami özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Bu tür hastalıkların Kurban Bayramlarında görülme sıklığının yaklaşık yüzde 30 oranında arttığını belirten Dr. Sapmaz, "Kesim işlemlerinin yol kenarlarında veya bahçelerde uygunsuz şekilde yapılması, enfeksiyonların insanlara bulaşmasını kolaylaştırmaktadır" dedi.

"Kesim atıklarına dikkat edilmeli"

Kesim sonrası atıkların açık alanlara bırakılmaması gerektiğini ifade eden Dr. Sapmaz, "Atıklar derine gömülerek imha edilmeli ve bu atıkların evcil ya da yabani hayvanlar tarafından tüketilmesi engellenmelidir. Kesim alanı ve çevresine hayvanların girişi mutlaka önlenmelidir" diye konuştu.

Dr. Sapmaz, alınacak önlemlerin sadece zoonotik hastalıklara karşı değil, diğer hayvan kaynaklı enfeksiyonlara karşı da koruma sağlayacağını belirterek, vatandaşları hijyen ve sağlık kurallarına dikkat etmeye davet etti.