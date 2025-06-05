18 kilometre ile Türkiye’nin kesintisiz en uzun mesafeli Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’na sahip olan Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, filosunu 150 yeni bisikletle güçlendirdi. Yeni bisikletler ve bakımlı pistler, Kurban Bayramı’nın 3 ve 4’üncü günlerinde de herkesin hizmetinde olacağı bildirildi.

Hayata geçirdiği yatırım ve hizmetlerle ilçesinin yaşam standardını her geçen gün daha da yukarılara çıkartığı belirtilen Onikişubat Belediyesinin, gidiş-gelişli 18 kilometre ile Türkiye’nin kesintisiz en uzun mesafeli Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nda aktif hizmete devam ettiği kaydedildi. Vatandaşların hafta sonları ve tatillerini değerlendirmesinin yanı sıra sağlıklı yaşam hedefleri çerçevesinde zinde kalarak, ailece spor yapmalarına ve gelecek nesillerinde sporla iç içe olmalarına imkan sağlayan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, hem kent halkının hem de çevre illerden gelen vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.Bisikletlerin yanı sıra konseptli oyun parkuru da çocuk ve ailelerin beğenisini kazanıyor.

"Bisiklet filosuna yenileri eklendi"

Farklı tasarım bisiklet modelleriyle merak uyandıran Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, her yaştan insana da hitap ediyor. Gruplara yönelik bisiklet modellerinin bulunduğu tesiste vatandaşlar eğlenceli dakikalar yaşarken, günün stresini de atıyor. Tesiste bisiklet yolu haricinde yine kesintisiz yürüyüş yolu da yerini alıyor. İki ayrı banttan oluşan yolda vatandaşlar bir yandan rahat bir şekilde bisiklete binebilirken, diğer yandan doğa ile iç içe yürüyüş yapabiliyor. Kahramanmaraş’a ve bölgesine değer katan proje aynı zamanda vatandaşları sportif faaliyetlere de yönlendirerek, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekiyor.

Beldiye, Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nun filosunda klasik bisikletlerin yanı sıra velomobil, üçlü akülü bisiklet, pusetli bisiklet, tandem bisiklet ve yatay bisiklet gibi birçok çeşit bisiklet yer aldığını bildirdi. Tesisin, parkur uzunluğuyla Türkiye’de en’lerden olmasının yanı sıra bisiklet sayılarıyla da dikkat çektiği aktarıldı. Aynı anda bin kişinin bisiklet sürmesine imkân sağlananan tesiste, önceden çeşitleriyle birlikte 500 bisiklet bulunduğu ve filosuna yenilerinin eklendiği kaydedildi. Tesise kazandırılan 150 yeni bisiklet ve bakımlı pistlerle, tüm Kahramanmaraşlıları ve bölge halkına hizmete hazır şekilde beklediği duyuruldu.