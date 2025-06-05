Türkiye U16 ve U19 Kız Milli Voleybol Takımları, yaklaşan Balkan Şampiyonaları öncesindeki hazırlıklarını Bursa’da tamamladı. Eker Spor Kulübü, filenin genç sultanlarına moral ve destek yemeği düzenledi.

Nilüfer Belediyespor’a ait Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda yoğun bir tempoda antrenman yapan genç voleybolcular, Eker Spor Kulübü’nün verdiği yemekte bir araya geldi. Bursa’nın meşhur İskender’inin eşliğinde samimi sohbetlerin yaşandığı yemekte, sporcuların neşesi ve heyecanı dikkat çekti. Yemeğe, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de katılarak genç sporculara başarılar diledi.

Milli Takımların zorlu takvimi

Uluslararası turnuvalarda elde ettikleri başarılarla Türkiye’ye gurur yaşatan U16 ve U19 Kız Milli Voleybol Takımları, önümüzdeki dönemde yoğun bir fikstürle mücadele edecek.

U19 Kız Milli Takımının katılacağı Balkan Şampiyonası 11-15 Haziran tarihleri arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenecek. Dünya Şampiyonası ise 2-13 Temmuz tarihleri arasında Hırvatistan ve Sırbistan’da oynanacak. Millilerin son olarak katılacağı Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) müsabakası, 20-26 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te gerçekleşecek.

U16 Kız Milli Takımının katılacağı Balkan Şampiyonası, 19-23 Haziran tarihleri arasında Karadağ’da düzenlenecek. Avrupa Şampiyonası ise 2-13 Temmuz tarihleri arasında Kosova ve Arnavutluk ile ortaklaşa yapılacak.