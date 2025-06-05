Mersin’de 3 mil açıktaki gemi batığında tespit edilen hayalet ağlar, kurbağa adamlar tarafından temizlenerek balıklara yaşam alanı oluşturuldu.

Çevre Haftası dolayısıyla Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğünce ’deniz temizliği’ etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Mersin Limanı’ndan 3 mil açıkta, 15 metre derinlikte, 120 metre uzunluğunda bulunan batık gemide kurbağa adam personellerince yapılan dalışlarda tespit edilen yaklaşık 200 metre uzunluğundaki su altı doğal yaşamını tehdit eden hayalet ağlar, dalgıçlarımız tarafından gemi yüzeyinden temizlenerek su altı canlılarına yeni yaşam alanları oluşturuldu.

Ayrıca ’Dünya Çevre Günü’ dolayısıyla Silifke ilçesi Taşucu Limanı’nda, yine kurbağa adamlarca yaklaşık 5 metre derinlikte yapılan dalışlarda, doğal yaşamı tehdit eden çevresel atıklar temizlenerek denizleri kirleten otomobil lastiği, cam ve plastik şişeler, demir çöp kovaları, sandalye, kasa, demir bariyerler, bisiklet, damacana gibi birçok çevresel atık toplandı.