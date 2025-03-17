Afyonkarahisar İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından iftar programları düzenlendi.

İl Müftülüğü’nün düzenlediği İftar programları kapsamında, Engelsiz Kur’an Kursu öğrencileri ve Engelli Dernekleri temsilcileri iftarda bir araya gelerek, istişarelerde bulunuldu. Gerçekleştirilen programda İl Müftüsü İmamoğlu, katılım sağlayan misafirlerle yönelik iftar öncesi konuşma yaparak, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’da, böyle programları icra ederek bir araya gelinmesine vesile olan ve emeği geçen herkese teşekkür etti. İftar programına, Koordinatör İsmail Aydın’ın organizesi ile İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Müftü Yardımcıları Mevlüt Şahiner, Sinan Cansever, İl Vaizleri ve Koordinatörleri Mehmet Emin Akpınar, Nursima Çelik ve Hanife Turguteli, Engelsiz Kur’an Kursu öğrencileri, aileleri ve 4-6 yaş engelsiz Kur’an kursu öğreticisi Nesibe Taşdemir katıldı.