Esenler Belediyesi’nin gençlere yönelik en önemli projelerinden biri olan Genç Kart, 1 yıl içinde 100 binden fazla indirme sayısına ulaşarak gençlerin hayatına dokunan en yenilikçi sosyal destek projelerinden biri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere yönelik vizyonundan ilham alınarak hayata geçirilen Genç Kart, sadece 1 yıl içinde 100 bin indirme sayısını aştı. Android ve iOS platformlarında 40 bini aşkın aktif kullanıcı ile hızla büyüyen sistem, gençlerin en çok ilgi gösterdiği projeler arasında yer alıyor. Gençler, Genç Kart mobil uygulaması üzerinden düzenlenen etkinlikleri takip ediyor, QR kod okutarak puan kazanabiliyor ve bu puanları büyük ödüllere dönüştürebiliyor. Ayrıca Genç Kart sadece gençlere değil, 30 yaş üstü bireylere de avantajlar sunuyor. 30 yaş üstü kullanıcılar yüzde 50 oranında puan kazanarak sisteme dahil olabiliyorlar.

Genç Kart’da herkese uygun ödül var

Genç Kart sahipleri, farklı ilgi alanlarına hitap eden çeşitli ödüller kazanma şansına sahip oluyor. Teknoloji meraklıları için tablet, drone, oyun konsolu, cep telefonu, elektrikli scooter ve dizüstü bilgisayar gibi hediyeler sunulurken, gezmeyi sevenler Karadeniz, Doğu Anadolu, Balkanlar, Kudüs, Endülüs, Mısır, Semerkand-Buhara gezileri ve Umre ziyareti ile ödüllendiriliyor. Eğitim alanında dil kursları ve ehliyet kursları fırsatları bulunurken, spor tutkunları bisiklet, spor malzemeleri ve maç biletleri kazanabiliyor. Ayrıca, konser ve sinema biletleri gibi eğlence ve kültürel etkinlik ödülleri de gençleri bekliyor.