Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Birileri bizi ruh köklerimizden koparmak istese de aslımıza, değerlerimize, milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Ahlatlıbel Mahallesinde yapımı tamamlanan Hacı İbrahim Demir Camii'nin açılış programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, caminin hayırlı olması temennisinde bulunarak, katılımcılarla manevi bir atmosferde buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'Ramazan yalnızca oruç ayı değildir'

Ramazan ayının son günlerine yaklaşıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların mübarek ayını tebrik ederek, 'Ramazan yalnızca oruç ayı değildir. Aynı zamanda takva ayı, şükür ayı, Kur'an ayı, tefekkür ve tezekkür ayıdır. Bu rahmet mevsimini hepimizin en güzel şekilde değerlendirdiğine, inşallah en verimli surette ihya ve idrak ettiğine inanıyorum' ifadelerini kullandı.

'5 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek'

Ankara'ya müstesna bir eseri kazandırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hem Selçuklu hem Osmanlı hem de modern mimariden esintiler taşıyan bu camimizde tam 5 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. 3 bin 100 metrekare iç alana sahip camimiz; Kur'an kursuyla, kütüphanesiyle, vakıf binası, otoparkı ve taziye salonuyla 7'den 70'e herkesin rahatlıkla istifade edebileceği bir yapı arz ediyor. Konumu ve özellikleri itibarıyla önemli bir ihtiyaca cevap verecek Hacı İbrahim Demir Camii'mizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum' ifadelerine yer verdi.

'Birileri bizi ruh köklerimizden koparmak istese de aslımıza, değerlerimize, milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz'

Milli ve manevi değerlere her şartta sahip çıkmaya devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, 'Bizim medeniyet tasavvurumuzda şehirler camileri merkeze alarak kurulur. Bu şekilde imar ve ihya edilir. Ticaretten eğitim, kültür ve sanata şehrin, bireyin ve toplumun nabzının attığı alanlar daima camilerin ve külliyelerin etrafında şekillenmiştir. Tarihimizin bir döneminde 'mabetsiz ve minaresiz şehir' olarak tahayyül edilen başkent Ankara'mızın yeni camilerle, yeni ibadethanelerle, yeni irfan merkezleriyle süslenmesi bizim için çok ama çok kıymetlidir. Birileri bizi ruh köklerimizden koparmak istese de aslımıza, değerlerimize, milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız Hacı İbrahim Demir Camii'mizin bir kez daha şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Caminin açılışı dualarla gerçekleştirildi.