Aydın’ın Koçarlı ilçesinde havadan yapılan trafik denetimlerinde 46 sürücü ceza yemekten kaçamazken, 5 araç da trafikten men edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Otoyol Komutanlığı Teknik İnceleme Timi ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik ekipleri tarafından Koçarlı ilçesinde Mikro İHA ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 349 araç ve 349 şahıs kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 46 sürücüye 85 bin 742 TL cezai işlem uygulanırken, 5 araç da trafikten men edildi.