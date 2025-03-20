Hatay Büyükşehir Belediyesi, İskenderun ilçesinde bulunan Denizciler Mahallesi’nde 15 kilometre asfalt serimi gerçekleştirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), ulaşımda yaşanan problemleri çözüme kavuşturmak ve daha konforlu ulaşım deneyimi için Hatay genelinde kapsamlı hizmetler gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan gelen talepler ve yapılan fizibilite çalışmaları sonrasında tespit edilen ulaşım problemlerini çözüme kavuşturan HBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, İskenderun Denizciler Mahallesi’nde yapılan asfalt çalışmaları kapsamında 15 km uzunluğunda asfalt serimi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Bölgenin en yoğun olduğu Atatürk Caddesi’nin tamamında çalışma yapan ekipler, 800 metre uzunluğundaki çift şeritli yolun beton asfalta kavuştuğunu aktardı.

Mahalle genelinde yapılan özverili çalışmaları değerlendiren Denizciler Mahalle Muhtarı Cemal Yalçın, yerel seçimlerden sonra bölgenin hizmet almasından kaynaklı memnuniyetini dile getirerek mahalle halkı adına HBB Başkanı Mehmet Öntürk ve ekibine teşekkür etti.

Denizciler Mahallesi’nde toplamda 50 farklı noktada hizmet gerçekleştiren HBB, ana cadde ve ara sokakların tamamına hizmet gideceğini ve 15 km’lik alanda yapılan çalışmalar sayesinde oluşabilecek trafik sorunlarının önüne geçildiğini bildirdi.