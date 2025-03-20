Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ilçenin kültürel ve sanatsal yapısını güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Efeler’i sanat şehri haline getirmeyi hedefleyen Yetişkin, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) aracılığıyla çok sayıda oyunu ilçe sakinleri için sahneledi.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT), kentteki tiyatro severler için adeta bir kültür merkezi haline geldi. Yetişkin’in öncülüğünde, tiyatro ekipleri hem yerel hem de ulusal çapta büyük bir başarı sergileyerek Efeler’i sanat şehri yapma yolunda hızla ilerliyor.

EBŞT, her yıl yeni yeteneklerle büyüyen kadrosuyla, Efeler’den ülkenin dört bir köşesine tiyatro sevgisini aşılıyor. Yetişkin’in desteğiyle, kentteki çocuklara yönelik tiyatro oyunları da büyük ilgi görüyor. Özellikle "Nasreddin Hoca ve Çocuklar", "İnteraktif Oyun Zamanı" ve "Macera Ormanı" gibi oyunlar, binlerce çocuğun tiyatro ile iç içe büyümesini sağlıyor.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sadece ilçede değil, uluslararası ve ulusal tiyatro festivallerinde de sahne alıyor. Nisan ayında Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali’nde de sahne alacak olan EBŞT, hem kentteki hem de ulusal çapta tiyatro tutkunları için önemli bir isim haline geldi.

Ayrıca, sosyal sorumluluk temalı projelere de büyük katkı sağlayan EBŞT, görme engelli vatandaşlar için sesli tiyatro gösterimleri yaparak farkındalık oluşturuyor. Bu kapsamda Altı Nokta Körler Derneği ile bir araya gelen EBŞT ekibi, Hidayet Sayın’ın yazdığı "Nur Baba Efsanesi" adlı oyunu okuma tiyatrosu olarak seslendirdi.

Efeler Belediyesi, sadece kendi tiyatro topluluğu ile değil, aynı zamanda kentteki diğer yerel tiyatrolara da büyük destek sağlıyor. Coşkun Kemer Tiyatro Topluluğu gibi gruplara hem sahne alanı sunuluyor hem de oyun gösterimleri için katkılar sağlanıyor. Ayrıca, profesyonel tiyatro toplulukları da Efeler’de performans sergiliyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in faaliyetleri doğrultusunda, sanatın her dalına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Kentteki çocuk oyunları, kültürel etkinlikler ve tiyatro gösterimleri, binlerce çocuğun ve gencin sanatla tanışmasına imkan sağlıyor. 23 Mart Pazar günü, gösterime girecek "Şirinler Zorlu Yarış" adlı çocuk tiyatro oyunu, ilçedeki çocuklarla buluşacak.

20 Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Sanat, bir toplumun ruhunu yansıtan en değerli unsurlardan biridir. Çocuklarımız ve gençlerimiz, tiyatro ile hayal güçlerini geliştirirken, empati kurmayı ve duygusal zekalarını artırmayı öğrenirler. 20 Mart Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Günü, bu güzel sanat dalının daha geniş kitlelere ulaşması adına önemli bir fırsattır. Efeler Belediyesi olarak, her yaştan çocuğumuzu ve gencimizi tiyatro ile buluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sanatın gücünden yararlanarak, daha aydınlık bir gelecek için hep birlikte ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.