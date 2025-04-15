Hatay’da kuraklık nedeniyle Yayladağı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 34 seviyesine düştü. Metrelerce çekilmenin yaşandığı barajda adacıklar ortaya çıktı.

Kuraklığın etkisini hissettirdiği Doğu Akdeniz’de barajlarda doluluk oranları gözle görülür oranda azaldı. Yayladağı ilçesinde içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Yayladağı Barajı da kuraklıktan etkilendi. Geçen yıl aynı dönemlerde yüzde yüz olan Yayladağı Barajı’ndaki doluluk oranı bu yıl yüzde 34 seviyesine düştü. Kuraklıktan dolayı metrelerce çekilmenin yaşandığı baraj havadan görüntülendi.

"Kuraklıktan dolayı 2 adacık ortaya çıkmış, bunları biz eskiden göremiyorduk"

Kuraklıkla birlikte barajda 200 metreyi bulan çekilme yaşandığını ifade eden Abdullah Dağ, "Burası Leylekli Mahallemizde bulunan barajımız. Barajımızın su seviyesi karşı kısımda görünen çizginin olduğu yerde olurdu. Bu sene su epey çekildi, 200 metreye yakın çekilme var. Kuraklıktan dolayı 2 adacık ortaya çıkmış, bunları biz eskiden göremiyorduk. Şu an 2 adacık tamamen ortaya çıkmış durumda. Tarımsal sulamada da kullanılan suyumuzdu, bu sene çiftçilerimizin bu konuyla ilgili sıkıntı çekeceğini düşünüyoruz. Barajımız bayağı çekildi, yüzde 30 doluluk oranı olduğunu biliyoruz. Bu sene yağmurlar az yağdı, bölgemiz kurak" dedi.

"Geçen kış suyumuz barajdan taşıyordu, bu sene bayağı çekildi"

Geçtiğimiz kış suyun barajdan taştığını ifade eden Ahmet Kadı ise, "Geçen kış suyumuz barajdan taşıyordu, bu sene bayağı çekildi. Bu sene fazla yağmur yağmadı, kuraklık var. Biz de balık tutuyoruz" ifadelerini kullandı.