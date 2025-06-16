Bu yıl ilk kez Türkiye Yağlı Güreş Ligi kapsamında düzenlenecek olan Vezirköprü Kunduz Güreşleri, 8-9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde üç gün sürecek organizasyona sahne olacak. Güreş Ağası Halil İbrahim Çiçek, "Hayalimiz gerçek oldu, Kunduz lig güreşlerine dahil edildi" diyerek tüm vatandaşları er meydanına davet etti.

Kunduz Yaylası’nda gerçekleşecek organizasyonun ilk gününde boy ayrımı ve alt boy güreşleri yapılacak. İkinci gün tüm boyların müsabakaları düzenlenecek. Üçüncü gün ise çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları gerçekleştirilecek. Güreş hazırlıkları için teknik ve fiziki altyapı çalışmaları da başlatıldı.

Güreş Ağası Halil İbrahim Çiçek, etkinliğin lig kapsamına alınmasında katkı sağlayan başta Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül olmak üzere tüm destekçilere teşekkür etti.

"Sekapark’ta belirlenen son 8 başpehlivanın ardından Kırkpınar ve Aybastı gelecek, ardından sıra bizde. Kunduz’un lig takvimine alınması benim için büyük bir gurur. Hedefime ulaştığım için çok mutluyum" diyen Çiçek, güreş severleri 8 Ağustos’ta başlayacak şölen için Kunduz Yaylası’na beklediklerini söyledi.