Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Kumluca Devlet Hastanesi’ne ziyarette bulundu. Özkan, ilçede açılacak olan Koroner Anjiyografi Ünitesi’nde de incelemelerde bulundu.

Kumluca’da vatandaşların kalp ve damar hastalıklarında erken tanı ve etkin tedaviye daha hızlı ulaşabilmeleri amacıyla modern donanıma sahip Koroner Anjiyografi Ünitesi açılıyor. Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan; Antalya’nın Kumluca İlçesinde açılması kararlaştırılan modern tıbbi donanımı ve uzman kadrosuyla hizmet vermesi planlanan yeni Koroner Anjiyografi Ünitesi’nde incelemelerde bulundu. Özkan, eksikliklerin en kısa sürede giderilip ünitenin hizmete açılacağını belirterek, "Bakanlığımızın öncülüğünde açılması planlanan Koroner Anjiyografi Ünitesi, Antalya İlimizin batı bölgesinde bulunan Kumluca, Finike, Demre, Elmalı ve Kaş gibi ilçelerimizde çok geniş coğrafyaya hizmet verecek" dedi.

Kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde hayati öneme sahip olan anjiyografi işlemlerinin, artık ilçe dışına çıkmadan, zaman kaybetmeden yapılabileceğini söyleyen Özkan, "Bu ünite sayesinde erken teşhis imkanı artarken, acil durumlara hastalara daha hızlı müdahale edilebilecektir. Hastalarımızın büyük şehirlere sevk edilme zorunluluğunu azaltacak olan bu yatırım, aynı zamanda bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak yaşam kalitesini yükseltecektir" ifadelerini kullandı. Özkan ayrıca, Kumluca’da açılması planlanan diyaliz merkezi konusunda da gerekli çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.