Kayseri’de farklı zamanlarda aynı camiden hırsızlık yapan 4 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince farklı tarihlerde meydana gelen ’Mabetten Hırsızlık’ konusu ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 3 farklı zamanda aynı camiden toplam 40 bin TL değerinde kamera ve ses sisteminin çalınması olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 suça sürüklenen çocuk ve hırsızlığa konu malzemeleri satın aldığı tespit edilen Y.T. çalınan malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen suça konu malzemeler ise camiye teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.