Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 10 adet konut arsası, 1 adet ticaret arsası ve 1 adet sanayi arsasını yüzde 25 peşin ve 10 ay taksit seçeneği ile 27 Mayıs Salı günü düzenlenecek ihale ile satışa sunacak.

Düzenlenecek ihalenin hem yatırımcılar hem de ilçe için büyük bir kazanç olacağını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve değerleniyor. Bugün ilçemize yatırım yapan, yarın kazançlı çıkacaktır." dedi. Belediye olarak öncelikli hedeflerinin vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, gerçekleştirilen her çalışmanın bu hedef doğrultusunda planlandığını söyledi.

İhaleden elde edilecek gelirin de yine Kocasinan’ın gelişimi için kullanılacağına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "İhalelerden elde ettiğimiz gelir, Kocasinan’da yaşam standartlarını daha da yükseltmek için kullanılacak. İlçemiz, alt yapısı, ulaşımı, sosyal donatıları ve modern şehircilik anlayışıyla her geçen gün daha da değerlilik kazanıyor. İhalelerden elde edeceğimiz tüm gelir, yine hemşehrilerim için planladığımız projelerde kullanılacak. Vatandaşlarımıza daha yaşanabilir, daha huzurlu ve daha modern bir Kocasinan sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Hem ilçemize hem de yatırımcılarımıza şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu

Kocasinan ilçesinde çeşitli mahallelerde bulunan arsalar ihale ile satışa sunuluyor. Satışa çıkarılan arsalar; Şeker Mahallesi’nde 4 adet konut arsası, 1 adet 3.573 metrekare konut arsası, 1 adet 4.136 metrekare ticaret arsası ve 1 adet 210 metrekare sanayi arsası; Oymaağaç Mahallesi’nde 4 adet konut arsası; Erkilet Generalemir Mahallesi’nde ise 1 adet 11.475 metrekare konut arsası, ihaleyle yüzde 25 peşin, 10 ay taksit imkânıyla satışa sunuluyor. İhaleye katılmak isteyenler, ihalelerle ilgili şartname ve eklerini Emlak Müdürlüğü’nden temin edebilecekleri gibi, ayrıca 0 (352) 222 70 00 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi.