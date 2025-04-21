Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 5 şahsa 46 bin 235 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik yapılan çalışmada Dörtyol ilçesi N. Evler Mahallesinde faaliyet gösteren isimsiz işyerine yapılan baskında mekanda sigara içildiği, alkol sunumu yapıldığı ve 5 şahsın kumar oynadıkları tespit edildi. Masa üzerinde bulunan 683 iskambil kağıdı ile 400 TL para ele geçirildi.

Kumar oynayan 5 kişiye toplam 46 bin 235 TL idari para cezası uygulandı.

Herhangi bir ruhsatı bulunmayan ve iş yeri sahibi olduğunu beyan eden M.A.’ya kumar oynanması için yer ve mekan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.