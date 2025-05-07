Konya’nın Kulu ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden inşaatlar ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ilçe protokolü tarafından incelendi.

Kulu ilçesi Dinek ve Yeşiltepe mahalleleri yakınlarında bulunan TOKİ tarafından yapımı devam eden her iki inşaat alanı Kulu İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Kulu OSB Müdürü Ömer Faruk Yalınız, siyasi parti başkanları, belediye meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla incelendi. Ziyarette, firma yetkilileri ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunan protokol mensupları daha sonra kaymakamlık toplantı salonunda değerlendirmelerde bulundu.