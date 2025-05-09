Konya’nın Kulu ilçesinde geçtiğimiz ay meydana gelen don olayı sonrasında tarım alanlarında kontroller sürüyor.

Nisan ayında tarım alanları ve bağ bahçelerde yaşanan don olayları ile ilgili erken ekilen hububatların kontrolleri devam ediyor. İlçe genelindeki kontroller Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kahraman, Kulu İlçe Tarım Müdürü Fırat Güven, Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve Kulu İlçe Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapıldı. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen incelemelerde don olayının tarımsal ürünler üzerindeki etkileri sahada gözlemlenerek, gerekli tespit ve raporlama çalışmaları gerçekleştirilirken, tarım sektörü için büyük önem taşıyan bu çalışmaların, üreticilerin yaşadığı mağduriyetlerin en aza indirilmesi adına büyük önem taşıdığı belirtildi.