Kaza, saat 15.00 sıralarında Kulu ilçesi Bahadırlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halak A. idaresindeki 42 CEU 23 plakalı fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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