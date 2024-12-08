Konya’nın Kulu ilçesinde 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü’nde farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Destek Grubu öğrencilerine Dünya Sivil Havacılık Günü’nde farkındalık etkinliği düzenlendi. Öğretmenleri Zafer Kaya refakatinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde öğrenciler; ahşap, karton gibi malzemelerden uçak maketleri yaptı. Yapılan etkinlikte oldukça eğlenen öğrencilere öğretmen Zafer Kaya, tarafından milli uzay ve savunma teknolojileri hakkında bilgi verildi.