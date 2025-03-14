Konya’nın Kulu ilçesinde ortaokul öğrencileri çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Kulu’da yeni yapılarak hizmete açılan 60. Yıl Ortaokulu bahçesine öğrenciler ve öğretmenler tarafından fidan dikimi yapıldı. Fidan dikiminde 75 karaçam fidanı toprakla buluşturularak can suyu verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, fidan dikiminin sadece doğaya katkı sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda öğrencilere çevre bilinci kazandırmada önemli bir rol oynadığını belirtti.

Fidan dikimi etkinliğine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, Okul Müdürü Yavuz Emektar, öğretmenler, hayırsever vatandaşlar, veliler ve öğrenciler katıldı.