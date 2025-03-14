J70 Eker Takımı, Miami'de düzenlenen yelken yarışı Bacardi Kupası'nda Mixed kategorisinde birinci oldu.BURSA (İGFA) - 98 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Bacardi Kupası, bu yıl da dünyanın en iyi yelkencilerini bir araya getirdi.

J70 Eker Takımı, 1-8 Mart 2025 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde düzenlenen, dünyanın en köklü ve prestijli yarışlarından biri olan Bacardi Kupası'nda kadın ve erkek takımlarının karışık olarak yarıştığı Mixed kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

Tamamı davetli isimlerden oluşan seçkin yelkencilerin mücadele ettiği bu zorlu yarışta Eker Takımı; dümende Nevra Eker, taktikte Cem Gözen, trimde Uğur Esen ve Ceren Celayir, dört numarada ise Melis Baykan ile yarıştı. Steve Hunt, Peter Duncan, Victor Diaz, Willem VanWayne, Terry Hutchinson gibi yıldız yelkencilerin rekabet ettiği yarışta 36'sı tamamen profesyonel yelkencilerden oluşan 50 takım yer aldı.

Mixed kategorisi yarışlarında 4 takım arasından sıyrılarak birinciliği elde etti. Eker Takımı’nın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde denk gelen mücadelede Nevra Eker’in liderliğinde kupayı alması kadınların yelken sporundaki gücünü de ortaya koydu.

J70 Eker Takımı taktisyeni Cem Gözen, bu kadar üst seviye yelkencilerle rekabet etmeye çalışmanın herkesi çok geliştidiğini belirterek, "Yarışlara hazırlanma şekillerini, tekne üzerindeki rutinlerini gözlemlemek; taktik dışında profesyonel olarak işe yaklaşımlarını görmemizi ve bu konuda kendimizi geliştirmemizi sağlıyor. Bu kadar seviyesi yüksek bir filoda yarışı baştan sona lider olarak götürmek bizi ayrıca mutlu etti. Finiş hattını geçtikten sonra arkamıza bakınca tüm filoyu geride bırakmış olmak müthiş bir duyguydu" diye konuştu.