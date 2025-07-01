Konya’nın Kulu ilçesinde camilerde Yaz Kur’an Kursları başladı.

Yaz tatilinde çocukların dini bilgilerinin geliştirilmesi, güzel ahlak sahibi nesillerin yetişmesi için düzenlenen kurslar bu sene de faaliyetlere başladı. Kulu merkez ve çevre mahallelerde bulunan yaklaşık 80 cami ve 10 Kur’an Kursunda Kulu Müftülüğünde görev yapan 90 eğitici personelin görev aldığını belirten Müftülük yetkilileri, yaz dönemi Kur’an kurslarında eğitimlerin 15 Ağustos tarihinde sona ereceğini belirtti. Yetkililer, Yaz Kur’an Kursu eğitimleri boyunca öğrencilerin Kuran’ı Kerim’i öğrenmenin yanı sıra dini bilgiler, tecvit, duaları öğrenmiş olacaklarını kaydetti.