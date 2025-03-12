Konya’nın Kulu ilçesi genelinde 2025 yılı baklagiller ekimi başladı.

Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, Kulu genelinde tarımsal alanlarda baklagiller ekimine başlandığını belirterek, "Kulu genelinde yaklaşık olarak 200 bin dekarlık alanda yeşil mercimek ekilmeye başlandı. Bunun yanında 35 bin dekar nohut, 20 bin dekar kimyon, 7 bin dekar mısır, 10 bin dekar alanda anason ekimleri yapılacak. Bazı çiftçiler tarımsal alanlarda değişik hububatlardan alternatif tohumları da toprakla buluşturacak. Çiftçilerimize şimdiden bol kazançlı ve bol verimli sene olmasını temenni ediyorum" dedi.