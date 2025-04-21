Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Konya ve Meram kültürünün yaşatılması ve tanıtılması amacıyla hayata geçirilen Müze Meram, uluslararası ziyaretçilerin de yoğun ilgisini çekiyor. Adeta kültürlerin kesişme noktası olan bu özel müze, son olarak İran’dan gelen misafirlerini ağırladı. Konya kültüründe insanların doğumundan ölümüne kadar yaşadıklarını canlandıran müze, ziyaretçilerini yine kendine hayran bıraktı.

Meram Belediyesi tarafından Konya ve Meram kültürünün yaşatılması ve en güzel şekilde tanıtılması amacıyla hayata geçirilen Meram Yaşam Kültürü Müzesi Müze Meram, geçmişi yaşatmanın yanında ortak kültürel mirası da buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede uluslararası ziyaretçilerin de ilgisini çeken müzenin son ziyaretçileri İranlı turizmciler oldu. Konya kültüründe insanların doğumundan ölümüne kadar yaşadıklarını canlandıran bu özel müze, İranlı ziyaretçilerini de kendine hayran bıraktı.

"Kültürel olarak pek çok ortak noktamız olduğunu gördük"

İran’ın farklı şehirlerinden gelen ve aralarında turizm profesyonellerinin de olduğu grup, Müze Meram’da hem kültürel bir yolculuğa çıktı hem de Konya mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu. Müze içerisinde yer alan tematik odalarda Konya’nın sosyal yaşamına dair izlenimler edinen misafirler, kendilerini adeta geçmişin içinde hissettiklerini belirterek, müzede kendi kültürlerinden de izler bulduklarını ifade ettiler. İsfahan’dan gelen seyahat acentası sahibi Meryem, müzeye hayranlığını şu sözlerle ifade etti: "Müze Meram, Konya ve Meram kültürünü tanıtmada çok özel bir görev üstlenmiş. Bir insanın doğumundan ölümüne kadar olan tüm süreçleri yaşadık adeta. Her oda farklı bir tarihi hava verdi bizlere. İran kültürüyle de çok benzerlikler taşıdığını farkettik. Özellikle bebeklerin 40 gün dışarı çıkarılmaması, büyüklerin yanında büyütülmesi gibi adetlerimizin ortak olduğunu gördük."

"Müze Konya kültürünü canlı tutmak için güzel bir argüman olmuş"

Tahran’da acenta sahibi olan Elham Burzui ise Konya ile kültürel benzerliklere dikkat çekerek, "Şehrinizin yaşam kültürünü canlı tutmada güzel bir argüman olmuş. Burada ikram edilen yemekler de çok lezzetliydi. Kendi kültürümüzle birçok ortak nokta buldum." şeklinde konuştu. Şiraz’dan gelen Roşanan Pervaz da Müze Meram’ın kültürel zenginliğine vurgu yaptı; "Müze harika olmuş, çok etkileyici. Özellikle Kuzey İran kültürüyle büyük benzerlikler taşıyor. Yemekler de çok güzeldi. Arkadaşlarım da çok beğendi."

İranlı turizmciler, birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafının ardından müzeden ayrıldılar.