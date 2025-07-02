Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Kültür Yolu Festivali" kapsamında Bursa’da sahne alan sanatçıları izlemek isteyen vatandaşlar, etkinlik alanına girişte uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bu çile vatandaşları isyan ettirdi

Bursa’da dün gece Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Bulvarı etkinlik alanında Ferhat Göçer konseri vardı.

Dakikalarca kuyrukta bekleyen vatandaşlar, organizasyonun yetersizliğine tepki gösterdi. Özellikle sıcak havada yaşanan yoğunluk, bazı vatandaşların alanı terk etmesine neden oldu. Yetkililerden organizasyonun daha düzenli yapılması talep edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Kültür Yolu Festivalindeki organizasyon eksiklikleri, hem sahada hem sosyal medyada yoğun eleştirilere yol açtı. Girişlerde yeterli yönlendirme yapılmaması, güvenlik önlemlerinin yetersiz kalması ve personel sayısının düşüklüğü, kaotik bir ortama sebep oldu. Vatandaşlar, "Festival keyif değil, eziyet oldu" diyerek tepkilerini dile getirirken, organizasyonun plansızlığı ve iletişim eksikliği ciddi bir memnuniyetsizlik oluşturdu. Özellikle sanatçı etkinliklerinde herhangi bir kapasite kontrolü yapılmaması dikkat çekti.