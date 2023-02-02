Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 147. Yönetim Kurulu Toplantısı, dönem Başkanı Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında Erzurum’da gerçekleştirildi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 147. Yönetim Kurulu Toplantısı, dönem Başkanı Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında Erzurum’da gerçekleştirildi.

Genel Sekreter Oktay Güven’in, Ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından gündem maddeleri görüşüldü.

2022 Yılı Ajans bütçe sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, KUDAKA 2023 yılı çalışma programı ve bütçesinde yer alan “Fizibilite Desteği Programı” ve “Teknik Destek Programı” başvuru rehberleri görüşülerek onaylandı. Ayrıca, 2023 yılı içerisinde bölgede uygulanması planlanan destek programlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

KUDAKA hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanı Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.