Küçükçekmece Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel düzenlediği söyleşi de sevilen oyuncu, yazar ve gazeteci İclal Aydın’ı Küçükçekmeceli kadınlarla buluşturdu.

Küçükçekmece Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel düzenlediği söyleşi de sevilen oyuncu, yazar ve gazeteci İclal Aydın’ı Küçükçekmeceli kadınlarla buluşturdu. ‘’Çekmecemde Kitap Var" projesi kapsamında Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen söyleşide, kadınlar İclal Aydın’a büyük ilgi gösterdi. Aydın, ‘Salkım Sokak No:3’ adlı kitabı üzerine hoş bir sohbet gerçekleştirdi. Söyleşiye Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve çok sayıda kadın izleyici katıldı.

"Küçükçekmeceli kadınları edebiyatla tanıştırıyoruz"

Türkiye’nin sevilen yüzlerinden İclal Aydın’ı Küçükçekmece’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’Başlatmış olduğumuz ‘Çekmecemde Kitap Var’ projesi bir kültür projesi. Göreve gelmeden önce Küçükçekmece denilince akla ne gelsin diye düşündüğümüzde edebiyatla, kültürle, sanatla, sporla, tiyatro ve sinemayla gelsin dedik. Kadınları edebiyatla tanıştırabilmek üzerinde durduğumuz konulardan biri. Herkesin Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Başta İclal Aydın olmak üzere programda emeği geçenlere ve katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

"Kitaplarımda her okurun kendi filmini kendi çekmesini ve o dünyanın içinde kaybolmasını isterim"

Sunucu Başak İkiz’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide İclal Aydın, ‘’Kitaplarla kendi dünyamda özel bir ilişki kuruyorum. Okurla kurulan ilişki bedelli bir ilişkidir. Anne-çocuk, evlilik gibi uzun sürelidir. Benim romanlarım da kişiler kadar şehirler, mekanlar ve kültürler çok çok önemli başrol oyuncusudur. Her kitabın bir şehri, insanları ve beraberinde alışkanlıkları vardır. Okuyucuya bir ışık, bir kültür verip, her okurun kendi filmini kendi çekmesini ve o dünyanın içinde kaybolmasını isterim" ifadelerini kullandı.

"Kitapta iki küçük çocuğun hikayesinden kalbinize giden bir yol var’’

"Salkım Sokak No:3" adlı kitabı hakkında bilgi veren Aydın, ‘’ Kitapta hayatıma dair bir şey yok her şey kurgu. 1980’lerdeki bir mahalle hikayesini, bir Boşnak hikayesini anlatmak istiyordum. Makedonya’dan, Kosova’dan, Bulgaristan’dan İzmir’e göçmüş arkadaşlarım bana evlerini, kapılarını açtılar ve hikayelerini anlattılar. Dolayısıyla İzmir’deki birkaç ailenin bana anlatmış olduklarından karma bir hikaye çıkarttım. Birinin anneannesini, birinin dedesini ödünç aldım. Kitabın kapağında yer aldığı gibi iki küçük çocuğun hikayesinden kalbinize giden bir yol var. Bu yol inşallah sizin için güzel bir yol olur. Ayrıca ‘Çekmecemde Kitap Var’ projesinden bahsetmek istiyorum bu çok değerli bir proje. Başkan Kemal Çebi’ye edebiyata ve kadınlara verdiği anlam ve önem için çok teşekkür ediyorum‘’ dedi.

500’e yakın kitap hediye edildi

Küçükçekmece Belediyesi, "Çekmecemde Kitap Var" projesi kapsamında İclal Aydın’ın ’Salkım Sokak No:3’ isimli kitabını 500’ü aşkın Küçükçekmeceli kadına hediye etti. Söyleşi sonunda Başkan Kemal Çebi, İclal Aydın’a Güzel Sanatlar Akademisi öğrencilerinin hazırladığı tabloyla çiçek takdiminde bulundu. İclal Aydın sevenleri için kitaplarını da imzaladı.