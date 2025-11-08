Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi tarafından düzenlenen ’Küçük Kalplerden Büyük Ezgiler’ çocuk korosu konserine katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi çocuk korosu, Kongre Kültür Merkezi’nde konser Şef İlknur Yazıcıoğlu yönetiminde ’Küçük Kalplerden Büyük Ezgiler’ konseri verdi. Minik yürekleriyle müzik ziyafeti sunan çocuklar büyük alkış aldı. Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan 8 yaşındaki Aslı Talya Tulaz, "Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanım Sami amca, öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için bütün arkadaşlarım adına size teşekkür ediyorum. Böylesi güzel bir konserin Malatya Anadolu Kültür ve Kitap Fuarı şöleninin yapıldığı bir haftaya denk gelmesi de ayrı bir güzellik. Ben de kitap fuarına gittim ve orada çok güzel kitaplar aldım. Bütün arkadaşlarıma da kitap almalarını tavsiye ediyorum. Sami amca ben de minik bir yazarım. Yazılmış kitaplarım var, arkadaşlarıma da kitap yazmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konserde daha sonra 10 yaşındaki Muhammed Siraç Akyüz, ’Mağusa Limanı’ türküsünü seslendirdi. Büyük beğeni alan türküyü Akyüz iki kez söylerken, bu sırada ekrana PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın fotoğrafı yansıtıldı. 14 yaşındaki görme engelli İmranur Ercan ise ’Sunam’ türküsünü seslendirdi. İmranur dakikalarca alkışlanırken, salonda duygu dolu anlar yaşandı. Konseri ilgiyle takip eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, son bölümde ’Malatya Malatya’ türküsünü seslendiren çocuklarla sahnede halay çekerek, türküye eşlik etti.

Şef İlknur Yazıcıoğlu, konserin düzenlenmesine destek veren Başkan Er’e teşekkür ederek, "Başkanımızın depremden sonra şehrimizin yeniden ayağa kalkması için gösterdiği çaba hepimize umut oldu. Çocuklarımız için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü sadece şehrimizi değil, çocuklarımızın gönüllerini de onardınız" diye konuştu.

Başkan Er ise, "Evlatlarımızı görünce heyecanlandım. Belediye başkanı seçildiğim dönemde bir çocuğumuz, ’Başkan amca bizi sen kurtaracaksın, umudumuz sensin’ dedi. Nasıl bir göreve talip olduğumun farkındaydım ama o söz omuzlarımdaki sorumluluğu yüz kat artırdı. ’İnsanlarımız kalıcı evlerine ve iş yerlerine ulaşıncaya kadar bize durmak yasak’ dedik. Bu düsturla çalıştık. Allah’a hamd olsun Malatya’mız ayağa kalkıyor. Yıl sonunda yüzde 80’i bitecek. 2026’nın ilk çeyreğinde yaralar sarılmış olacak" dedi.

Bir yandan şehri inşa ederken diğer yandan sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlediklerine dikkati çeken Başkan Er, "Göreve ilk geldiğimizde Kitap Fuarı ve Kayısı Festivalini yaptık. Kültür ve Turizm Bakanımız ile yaptığımız görüşmeyle Kültür Yolu Festivalini Malatya’mızda gerçekleştirdik. Şimdi bu salonda çocuklarımızın heyecanını görünce duygulandım. Allah hepsine uzun ömürler versin, iyilerle karşılaştırsın. Seçim döneminde ’Malatya Malatya türküsünü hep bilikte söyleyeceğimiz günler gelecek’ demiştim. Bugün bu mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Er, konser sonrası kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen çocukların isteklerini kırmadı. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Er’e aileler teşekkür etti.