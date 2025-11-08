Hakkari’de 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Geçitli köyünde 13 nüfusun yaşadığı Bedel Tekin’e ait evde yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine köye merkeze bağlı Durankaya Belediyesi ve Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, 2 katlı toprak evi tamamen sardı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.