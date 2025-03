Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kubba, "Sağlık, hayatın en kıymetli değerlerinden biridir ve bunu korumak için gece gündüz demeden çalışan tüm sağlık çalışanlarımız, en büyük takdiri hak ediyor. Tıp Bayramı, sağlık sektöründeki emekçilerin fedakarlıklarını hatırladığımız, bir arada olmanın, dayanışmanın önemini vurguladığımız bir gündür. Bugün, yalnızca bir meslek günü kutlaması değil, aynı zamanda sağlık hizmeti veren tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık teknisyenlerimize, idari personele ve tüm çalışanlarımıza minnettar olduğumuzu dile getiriyoruz" dedi.

Hayrullah Kubba, "Her bir sağlık çalışanı, insan hayatını kurtarmak için yalnızca profesyonel bilgi ve becerilerini değil, aynı zamanda insana olan derin sevgilerini, özverilerini de ortaya koymaktadır. Bu zorlu görevleri üstlenen tüm çalışanlarımız, toplum sağlığını güvence altına alıyor. Onlar, her koşulda insanı önceleyen bir anlayışla, her an her yerde hizmet vermek için varlar" ifadelerini kullandı.

Medical Point Hastaneler Grubu olarak, sağlık hizmeti alanındaki en son teknolojileri ve bilimsel gelişmeleri takip ederek, hastalarımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunmayı amaçladıklarını belirten Kubba, sağlık sektöründeki tüm çalışanların 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.