Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü ile Bilim Sanat Platformu iş birliğinde "Kuantum Çağına Doğru" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonundaki programa üniversitemiz akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı. Konferansta konuşmacı olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Türkpençe yer aldı.

Doç. Dr. Türkpençe, kuantum teknolojilerinin günümüzdeki ve gelecekteki rolü üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda kuantum bilgisayarlar, kuantum iletişim sistemleri ve bu teknolojilerin toplumsal etkilerine değinen Türkpençe, programın son bölümünde katılımcıların sorularını yanıtladı.

Program belge takdiminin ardından son buldu.