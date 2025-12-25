Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde berber ve kuaför hizmeti bulunmayan vatandaşlara yönelik hayata geçirilen 'Mobil Kuaför Aracı', bugüne kadar 30 bin 711 kişiye ücretsiz hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mobil Kuaför Aracı, berber ve kuaför bulunmayan kırsal mahallelerde vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Saç kesimi, sakal tıraşı, saç boyama, kaş ve bıyık işlemleri gibi birçok hizmetin ücretsiz olarak sunulduğu mobil araçtan bugüne kadar 30 bin 711 kişi faydalandı.

Yaklaşık 5 yıldır hizmet veren Mobil Kuaför Aracı, gittiği her mahallede vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Hizmet sayesinde vatandaşlar hem zamandan tasarruf ediyor hem de bütçelerine katkı sağlıyor. Kent merkezinin yanı sıra Tarsus ve Silifke'nin kırsal mahallelerini gezen mobil aracın son durağı Yenişehir ilçesine bağlı Kocahamzalı Mahallesi oldu.

'5 yılda 30 bin 711 kişiye ulaştık'

Mobil Kuaför Sorumlusu Neslihan Tukta, kırsal mahallelerde önemli bir ihtiyacı karşıladıklarını belirterek, 'Mobil Kuaför Aracımızla kuaför ve berber olmayan mahallelerde hizmet veriyoruz. Saç kesimi, kaş, bıyık işlemleri ve saç boyama yapıyoruz. Herkes bu hizmetimizden yararlanabiliyor. Maddi anlamda güçlük çeken vatandaşlarımız ücretsiz hizmetimizden çok memnun. Şimdiye kadar 30 bin 711 kişiye ulaştık' dedi.

'Halkımız için çok iyi bir hizmet'

Kocahamzalı Mahallesi Muhtarı Çağrı Kerem Uslu ise 'Mobil Kuaför'ün belirli aralıklarla mahallelerine geldiğini ifade ederek, 'Mahallemiz merkeze uzak. Bu nedenle böyle hizmetler bizim için çok kıymetli. Ücretsiz olması da ayrı bir avantaj. Halkımız adına Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz' diye konuştu.

Vatandaşlardan tam not

Mobil Kuaför hizmetinden yararlanan Yeter Tokmak, 'Merkezde kuaföre gitmek hem zaman hem de maddi açıdan zor. Bugün saç kesimi, kaş bıyık ve boya yaptırdım. Özel bir kuaförde bunlar 2 bin 500 lirayı bulur. Kırsal bölgeler için çok güzel bir hizmet' dedi.

Zehra Uslu da hizmetten memnun olduklarını dile getirerek, 'Her zaman merkeze gidemiyoruz. Ücretsiz olması büyük kolaylık. Kesimi de bakımı da çok güzel. Hepimiz memnunuz. Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.