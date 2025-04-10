Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Belçika’nın köklü kuruluşlarından Flaman Brabant Ticaret ve Sanayi Odası arasında, ekonomik, ticari ve kurumsal iş birliklerini güçlendirmek amacıyla “Kardeş Oda ve İş Birliği Protokolü” imzalandı.KAYSERİ (İGFA)- KTO Toplantı Salonunda gerçekleşen törende, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’un yanı sıra Flaman Brabant Ticaret ve Sanayi Odası CFO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Tim Van Roy ile Uluslararası İlişkiler Direktörü Tuba Güngör, KTO Yönetim Kurulu Üyeleri Latif Başkal ile Ahmet Emre Sönmez yer aldı.

Törende konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy şunları söyledi:

“İki oda arasında imzalanan bu protokol ile güçlü bir köprü kurmuş oluyoruz. Ortak hedefimiz; ticaretin önündeki engelleri azaltmak, şirketlerimizin uluslararası pazarlarda daha görünür ve rekabetçi hale gelmesini sağlamaktır. Kardeş odamız ile yalnızca bilgi değil, kültür paylaşımı da gerçekleştireceğiz. Bu protokol, yalnızca bir dostluk nişanesi değil; ticaret heyetlerinden dijital dönüşüme, sektörel eşleştirmelerden ortak projelere kadar birçok alanı kapsayan kapsamlı ve stratejik bir iş birliğinin temelidir. Avrupa’nın kalbi Brüksel’den doğan bu iş birliği, Kayseri iş dünyasını Avrupa ile daha güçlü bir şekilde entegre etmeyi hedefliyor. Halihazırda birlikte yürüttüğümüz uluslararası proje, bu protokolün ne kadar sağlam temellere dayandığının somut bir göstergesidir. Protokol sayesinde yürüttüğümüz faaliyetlerdeki deneyimlerimizi paylaşarak hizmet kalitemizi ve verimliliğimizi artırmayı amaçlıyoruz. İletişimi güçlendirmek ve karşılıklı hizmet standartlarını yükseltmek önceliklerimiz arasında. Avrupa’nın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Flaman Brabant ile kurduğumuz bu bağ, üyelerimizin ihracat potansiyelini artıracak ve yeni yatırım olanaklarının kapılarını aralayacaktır. Protokolün her iki odaya, iş dünyamıza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Flaman Brabant Ticaret ve Sanayi Odası CFO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Tim Van Roy ise, “İki kurumumuzun birlikteliğini güçlendirmek adına burada olmaktan son derece memnunum. Ekonomik, kültürel ve tarihi bağlantılarımızı güçlendiriyor olmamız bizim için mutluluk verici. İmzaladığımız bu protokolün kurumumuz, ülkelerimiz ve şehirlerimiz adına bizlere rahatlık sağlayacağını, ikili ilişkileri güçlendireceğini umuyorum. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Kapsamlı nitelikteki bu iş birliği protokolü; ticaretin artırılması, yatırım olanaklarının geliştirilmesi, bilgi paylaşımı, girişimcilik destekleri, dijitalleşme ve sürdürülebilir kalkınma gibi stratejik alanlarda ortak faaliyetlerin yürütülmesini öngörüyor. Protokol, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve CFO Tim Van Roy tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında karşılıklı ticaret heyeti ziyaretleri, sektörel eşleştirme toplantıları, fuar organizasyonları, kurumsal deneyim paylaşımı ve ortak proje geliştirme gibi birçok alanda iş birliği yapılması planlanıy