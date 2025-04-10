Bilecik, 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde Türkiye’nin en büyük ekstrem spor etkinliklerinden biri olan Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te bu yıl Endurobil 365 Ekstrem Park’ta düzenlenecek olan şampiyona, adrenalin tutkunlarını bir araya getirecek.

Organizasyon için yapılan hazırlıklarda ise sona gelindi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, dev etkinlik öncesi parkurda devam eden çalışmaları yerinde denetledi. Teknik ekiplerden detaylı bilgi alan Vali Aygöl, sporcuların ve izleyicilerin güvenliği ile konforunun ön planda tutulması için tüm ayrıntıların titizlikle ele alınması gerektiğini ifade etti.

Motor sporları tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği bu büyük organizasyon, Bilecik’i Türkiye’nin gündemine taşıyarak şehre ayrı bir heyecan katması bekleniyor.