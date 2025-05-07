Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nde, öğrenci ve mezunların iş dünyasını yakından tanımalarına, iş ve staj fırsatları hakkında doğrudan firmalarla görüşmelerine ve sektörün güncel gelişmelerini alanında uzman temsilcilerden öğrenmelerine olanak tanıyan “Kariyer Fuarı’25” etkinliği başladı.KONYA (İGFA) - KTO Karatay Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Konya Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla organize edilen Kariyer Fuarı 25’in açılış törenine KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş,Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Özarpa, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)Konya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Meryem Betül Özkardeş, birçok kurum ve kuruluş temsilcisi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Güçlü Bir Kariyer, Sağlam Bir Eğitim Temeli Üzerine İnşa Edilir”

Açılış töreninde konuşan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç; “KTO Karatay Üniversitesi olarak, öğrenci ve mezunlarımızın iş hayatını yakından tanımaları ve staj imkânlarına erişebilmeleri için kariyer fuarlarını önemsiyoruz. Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz kariyer fuarımızda, öğrenci ve mezunlarımızı 100’e yakın firma temsilcisi ile bir araya getiriyoruz. Öğrencilerimizinözellikle çalışacakları kurumların taleplerini öğrenmeleri çok önemli. Aynı zamanda firmalarımıza da üniversitemizin yetiştirdiği nitelikli insan kaynağını tanıtmak ve istihdam olanaklarına katkı sunmak istiyoruz. Bizler inanıyoruz ki; güçlü bir kariyer, sağlam bir eğitim temeli üzerine inşa edilir. Bu vesileyle, kariyer fuarımızın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, destek veren kurum ve kuruluşlara, katılım sağlayan tüm firmalara ve elbette bu fuarın merkezinde yer alan öğrencilerimize ve mezunlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.