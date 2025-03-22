DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğine katılan özel çocuklar, gönüllü gençlerin eşliğinde yerli spor branşı Hemsball ile çeşitli sportif aktiviteler yaparak doyasıya eğlendi.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından uygulanan ’Mutlu Çarşamba’ projesi, bugün 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği olarak gerçekleşti. Yaşar Kımıl Fen Lisesi Spor Salonu’nda yapılan etkinliğe aileleriyle birlikte katılan özel çocuklar, gönüllü gençlerin eşliğinde yerli spor branşı Hemsball ile çeşitli sportif aktiviteler yaparak doyasıya eğlendi. ‘Kromozomları Değil Skorları Sayıyoruz’ sloganıyla düzenlenen etkinlik sonunda özel çocuklar madalya ile ödüllendirildi.