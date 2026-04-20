Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oynanan kritik maçta geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bozüyük Stadyumu'nda Bilecik 1969 Spor ile Osmaneli Gençlerbirliği takımları arasında oynanan 1. Amatör Play-Off müsabakası nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda, Bozüyük Emniyet Müdürlüğü ekiplerine destek amacıyla 1 jandarma astsubay ile 9 jandarma uzman çavuş stadyumda görevlendirildi.

Karşılaşma boyunca güvenlik güçleri koordineli şekilde görev yaparken, müsabaka herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı.