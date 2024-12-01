Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, 22-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında, Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin Teomanpaşa Şubesi’nde minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi gerçekleştirdi.

Antalya’nın Kepez Belediyesi çatısı altında hizmet veren Sağlık Merkezi, 22-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nda, ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekmek amacıyla çocuklara yönelik bilinçlendirme eğitimi düzenledi. Diş Hekimleri Mustafa Demir ve Şule Çiçek tarafından Kepez Belediyesi’nin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin Teomanpaşa Şubesi’nde çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Çocuklara, sabah kalktıktan ve akşam yatmadan önce dişlerini fırçalamanın önemi anlatıldı ve orta sertlikte bir diş fırçası kullanmaları tavsiye edildi. Diş hekimlerinden korkmamaları gerektiği belirtilerek, genel vücut sağlığının ağızda başladığı ve düzenli diş tedavilerinin ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı. Çocuklara, sağlıklı dişler için aşırı şeker tüketiminden kaçınılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Hekimi Mustafa Demir, “22-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı kapsamında belediyemizin ağız ve diş sağlığı merkezi olarak kreşlerimize eğitim verdik. Sağlık çocuklarda başlar. Çocuklara küçük yaşta ağız ve diş sağlığı bilinci aşılayabilirsek ileride oluşabilecek birçok sorunun önüne geçmiş oluruz. Bu bilinçle eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.