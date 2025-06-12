Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan yangın sebebiyle 622 turistin tahliye edildiği otel Alanya Belediyesi tarafından mühürlendi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Otelin tekrar faaliyete geçirilebilmesi için ruhsat gerekliliklerini yerine getirmesi gerekiyor’’ dedi.

Yangın, gece saatlerinde Alanya’nın Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin bodrum katında bulunan hamam bölümünde elektrik aksamının alev alması sonucu meydana geldi. Yangını fark eden otel çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya Birimi ile birlikte Payallar, İncekum, Manavgat ve Gazipaşa itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan turistleri kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından içeride bulunan yaklaşık 600 turist güvenli bir şekilde tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı kişilere ise otel çevresinde konuşlandırılan ambulanslarda ilk müdahale yapıldı.

10 itfaiye aracı 40 personel

Yangının çıkmasının hemen ardından olay yerine intikal eden Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye ekipleri toplamda 10 itfaiye aracı, 40 personel ve Alanya Belediyesine bağlı sulama tankeri yangına müdahale etti.

Dumandan etkilenenlere ayran verildi

Yangının çıkmasının ardından otel personelleri turistlerin güvenli bir şekilde otelden ayrılmalarını sağlarken, bazı çalışan otel personelleri ise dumandan etkilenen turistlere ve görevli personellere ayran ikram etti.

Tahliyenin ardından itfaiye ekipleri 2 gruba ayrıldı. İlk ekip otelinin hamam bölgesinde çıkan yangına müdahale ederken, diğer grup ise otel odalarını tek tek kontrol ederek içeride mahsur kalan başka kişi olup olmadığını araştırdı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Duman ve koku nedeniyle odalarına giremeyen turistlerin bir kısmı otelin havuz kenarındaki şezlonglara geçerek beklemeyi tercih etti. Otelden tahliye edilen turistlerin bir kısmı civarda bulunan otellere sevk edilirken, bir kısmı ise minibüs ve otobüsler ile farklı otellere götürüldü.

Başkan Özçelik: " Oteli daha önce mühürledik yürütmeyi durdurma kararı aldılar"

5 yıldızlı otelde meydana gelen yangın konusunda değerlendirmelerde bulunan ve otelin ruhsat eksiklikleri olduğunun altını çizen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ‘’ 22 Nisan’da Alanya Belediyesi bu otelin ruhsatsız faaliyet gösterdiğini tespit etti ve aynı gün biz bu oteli mühürledik. İşletme sahipleri 2 gün sonra 24 Nisan’da Antalya 5. İdari Mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı aldılar. 29 Nisan’da bu karar bize ulaştı. Biz Alanya Belediyesi olarak bu idari mahkemenin kararına itiraz ettik. Ve bir ay sonra idari mahkeme yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Bizim itirazımızı olumlu gördü. Geçtiğiniz Salı günü idari mahkemenin kararı Alanya Belediyesine tebliğ edildi. Ayın 11’inde yani dün biz otelin işletmecilerine bugün sabah otelin mühürleneceğini yazılı ve resmi olarak tebliğ ettik. Dün ve bugünün arasında 600’ün üzerinde müşterisi olduğu için kendilerine müşterilerini tahliye etmek üzere süre verdik. Ancak gece bu elim olay meydana geldi. Buna da artık şanssızlık diyebiliriz’’ dedi.

Özçelik’ten iftaiye personeline teşekkür

Gece saatlerinde meydana gelen otel yangınında gösterdikleri özverili çalışmadan dolayı itfaiye personeline ayrıca teşekkür eden Özçelik ‘’ Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekiplerine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 600 kişinin yoğun duman altında herhangi birisinin zehirlenmeden, vefat etmeden otelin boşaltılmasında gösterdikleri gayret ve başarı içinde tekrar teşekkür etmek isterim. Otelin dışından merdivenler sayesinde tahliyeler gerçekleşmişti. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Dışarıdan görünmeyen fayda şu ‘’ Allah korusun Alanya’da veya Türkiye’nin herhangi bir yerinde otelde bir yangından dolayı eğer birisi vefat etmiş olsaydı bu daha da üzüntü veriyor olacaktı" şeklinde konuştu.

Otel sabah saatlerinde mühürlendi

Otelde çıkan yangından sonra ruhsat eksikliklerinden dolayı sabah saatlerinde otel ekipler tarafından mühürlendi. Ruhsat ve fiziki durumlarının karşılanmasından sonra değerlendirilip tekrardan açılabilmesi noktasında konuşan Özçelik ‘’ Otelin tekrar açılabilmesi için gerekli konulara değinen Özçelik ‘’Otelin tekrar faaliyete geçirilebilmesi için ruhsat gerekliliklerini yerine getirmesi gerekiyor. Ruhsat gerekliliklerini yerine getirdiğinde yangın raporlarını aldığında eksiksiz halde bize müracaat tekrar değerlendirilip tekrar ruhsat verilebilir. Bunun için gereken tüm resmi evrak ve fiziki gereklilikleri yerine getirmesi şart’’ ifadelerini kullandı.