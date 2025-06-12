Kepez Belediyesi, ilçede sürdürülen altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan yolları önce dolgu tekniğiyle güvenli hale getiriyor, altyapısı tamamen tamamlanan bölgeleri ise hızla sıcak asfaltla buluşturuyor. Böylece hem vatandaş mağdur edilmiyor hem de milli servet korunuyor.

Antalya Kepez’de sürdürülen altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kepez Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan yolları sıcak asfaltla kaplayarak vatandaşların konforunu artırıyor. Tamamlanmayan bölgelerde ise dolgu tekniğiyle güvenli sürüş imkanı sağlanıyor. İlçede sürdürülen kapsamlı altyapı çalışmalarında; ASAT 29 kilometre kanalizasyon ve 111 kilometre içme suyu hattı döşedi. Enerya 136 kilometre, CK Akdeniz 73 kilometre elektrik hattı ve internet sağlayıcıları da toplam 91 kilometre fiber internet altyapısı oluşturdu. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmaları henüz tamamlanmayan bölgelerde yolları dolgu tekniğiyle onararak trafik güvenliğini sağlıyor. Çukurlu ve bozulmuş yollar geçici olarak onarılırken, tüm altyapısı tamamlanan mahallelerde ise kalıcı asfaltlama çalışmalarına geçiliyor.

Kepez’de yap-boz dönemine son

Kepez Belediyesi, kamu kaynaklarının etkin kullanımı adına asfalt çalışmalarını yalnızca altyapı hizmetleri tamamlanan bölgelerde gerçekleştiriyor. Bu sayede asfaltlama sonrası yeniden kazı yapılmasının ve gereksiz harcamaların önüne geçiliyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Kepez’de altyapıdan üstyapıya kadar yapılan planlı çalışmalar, ilçenin yaşam kalitesini artırırken uzun vadeli kamu yararını da gözetiyor. Bir mahallede ya da caddede altyapı çalışması tamamlanmamışsa, o bölgeyi küçük onarımlarla güvenli hale getiriyoruz. Çünkü tamamlanmamış altyapı çalışmaları, yolların tekrar tekrar asfaltlanmasına yol açıyor. Kepez Belediyesi’nin kasasındaki her kuruş, çocuklarımızdan gençlerimize, yaşlılarımızdan engellilerimize kadar herkesin hakkıdır. Bu nedenle, Kepez’de yap-boz dönemi artık sona erdi" dedi