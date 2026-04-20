Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orta Doğu'da yaşanan ABD-İran gerginliğine ilişkin 'Biz, müzakere sürecinin gerçekten devam edeceğini ve bu sayede askeri bir senaryoya doğru daha fazla tırmanmanın önlenmesini umuyoruz. Aksi takdirde hem bölgedeki güvenlik hem de dünya ekonomisi için çok daha olumsuz sonuçlar doğabilir' açıklaması yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi ikametgahı olan Kremlin Sarayı'nın Sözcüsü Dmitriy Peskov iç ve dış siyasete ilişkin açıklamalar yaptı. Orta Doğu'da yaşanan ABD-İran gerginliğine değinen Peskov, 'Biz, müzakere sürecinin gerçekten devam edeceğini ve bu sayede askeri bir senaryoya doğru daha fazla tırmanmanın önlenmesini umuyoruz. Aksi takdirde hem bölgedeki güvenlik hem de dünya ekonomisi için çok daha olumsuz sonuçlar doğabilir' dedi.

Moskova'nın şu anda Orta Doğu'daki müzakere sürecinde arabulucu konumunda olmadığını belirten Peskov, 'Daha önce de çeşitli seviyelerde defalarca ifade edildiği gibi, barışçıl bir çözüme ulaşılması ve ilgili bir anlaşmaya varılması için gerekli her türlü desteği sağlamaya elbette hazırız' ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki durum ile Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeleri değerlendiren Dmitriy Peskov, 'Görüyoruz ki Körfez'deki durum hala çok kırılgan ve öngörülemez' şeklinde konuştu.

Rusya'nın dünya enerji piyasalarında sorumlu ve çok önemli bir aktör olduğuna değinen Dmitriy Peskov, 'Rusya, dünya enerji piyasalarında sorumlu ve çok önemli bir aktör olmaya devam ediyor, piyasalar şu anda en iyi zamanlarını yaşamıyor. Ve elbette, diyebiliriz ki, Rusya'nın payını dikkate almamak ve göz ardı etmek çok zor' dedi.