Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve İran arasında planlanan nükleer konulu doğrudan veya dolaylı görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

İran nükleer programı konusunda ABD ile dolaylı görüşmelere hazırlanırken konuyla ilgili Rusya’dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın diplomatik ve siyasi çözüme olan desteğini yineledi. Peskov, "Umman’da doğrudan ve dolaylı bazı görüşmelerin planlandığını biliyoruz. Tabi ki bu İran çevresindeki gerginliğin azalmasını sağlaması açısından yalnızca memnuniyetle karşılanır" dedi.

"ABD ile anlaşma gündemde değil"

Kremlin Sözcüsü Peskov ayrıca ABD ile Rusya arasındaki Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması’nın (START) Şubat 2026’da sona ermesinin ardından yeni bir anlaşmanın gündemde olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtladı. Peskov, "Şu anda böyle bir müzakerenin başlamasını hayal etmek çok zor" ifadesini kullandı. Böyle karmaşık stratejik konuların tartışılabilmesi için belirli bir düzeyde karşılıklı güvene ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Peskov, bu güvenin "henüz" yeniden tesis edilemediğini ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın siyasi iradesi olması halinde tesis edilebileceğini söyledi.

Görüşmeler Umman’da 12 Nisan’da

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran ile "doğrudan görüşmeler" gerçekleştiriyoruz ve görüşmeler cumartesi devam edecek açıklamasını yapmıştı. Daha önce doğrudan görüşmeleri kabul etmeyeceklerini belirten İran ise dolaylı görüşmeler için tarih verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 12 Nisan Cumartesi günü Umman’da ABD ile görüşmelerin gerçekleştirileceğini doğruladı, ancak görüşmenin doğrudan değil, dolaylı olarak yapılacağını belirtti.